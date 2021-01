Pronostic Reims Saint-Etienne : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Reims et Saint-Etienne dos à dos

Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 12 autres sites vous permettent de parier sur ce Reims Saint-Etienne :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

En difficulté en début de saison, Reims s’est repris depuis le début de l’automne. Les Champenois sortaient d’une excellente saison où ils avaient réussi à obtenir une place pour les barrages d’Europa League mais les hommes de David Guion ont certainement rencontré des difficultés à digérer ce nouveau statut. Leur solidité retrouvée, les Rémois sont invaincus lors des 4 dernières rencontres avec des victoires face à Nantes et Bordeaux pour des nuls contre Marseille et Dijon. En milieu de semaine, les partenaires d’Abdelhamid ont raté une belle opportunité de se donner de l’air face à une formation dijonnaise relégable. Pour sa seconde rencontre de la semaine, Reims affronte une autre formation engagée dans le lutte pour le maintien, l’AS Saint-Etienne.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De leurs côtés, les Verts viennent de réaliser un excellent résultat face au PSG de Mauricio Pochettino. Les protégés de Claude Puel ont partagé les points avec le champion en titre (1-1), pour ce qui est leur 7match consécutif sans la moindre défaite. En revanche, les joueurs du Forez accumulent les matchs nuls, 6 lors des 7 dernières rencontres, ce qui ne leur permet pas de grimper dans le classement. Puel a quelques motifs de satisfactions, notamment au niveau de l’état d’esprit de son équipe qui avait été mis à rude épreuve lors d’une série de défaites consécutives. De plus, Camara et Neyou font leur retour dans le groupe, après avoir purgé leur suspension face au PSG. Reims et Saint-Etienne sont assez proches et sont sur des dynamiques similaires, et les deux équipes pourraient se neutraliser et se quitter sur un match nul. Cette cote à plus de 3 vaut le coupe d'être tenté avec le 1er pari remboursé en CASH de 100€ offert chez PMU- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASHavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, sponsor d’ArsenalavecavecavecRetrouvez le Pronostic Reims Saint-Etienne encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !