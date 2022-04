Pronostic Reims Rennes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Rennes, un football champagne à Reims

Treizième de Ligue 1, le stade de Reims ne joue plus grand-chose dans cette dernière ligne droite. En effet, les Champenois comptent 9 points d'avance sur le premier relégable et devraient être en mesure de récolter quelques points en route pour assurer le maintien. Les hommes d'Oscar Garcia se s'étaient montrés très solides lors des dernières semaines avec une série de 5 matchs sans la moindre défaite. Mais le week-end dernier, le club champenois a payé cash l'expulsion de Matusiwa à Troyes en seconde période, en encaissant un but à la dernière seconde des arrêts de jeu face à l'ESTAC. Résultat, défaite 1-0 dans le derby face aux Troyens. Cette expulsion s'ajoute aux absences probables des Etikite, Gravillon, Toure ou Zeneli ne sont pas assurés d'être remis. Lors de leur bon passage, les Rémois avaient notamment remporté deux matchs en déplacement à Monaco et Angers, mais n'avaient pu faire mieux que 2 nuls dans leur stade Auguste-Delaune.

En face, le Stade Rennais est certainement l'équipe du moment en Ligue 1. En effet, les Bretons ont effectué une très belle remontée au classement pour se trouver sur le podium. Les Rouge et Noir comptent deux points d'avance sur le 5, l'OGC Nice. Le week-end passé, les hommes de Genésio affrontaient les Aiglons à l'Allianz Riviera et ont réussi à prendre le point du nul grâce à l'égalisation de Martin Terrier en fin de rencontre. L'ancien attaquant lyonnais est dans une forme exceptionnelle et vient d'inscrire son 17but de la saison. L'attaquant breton est bien entouré avec les Laborde (14 buts), tandis que Bourigeaud est l'un des meilleurs passeurs du championnat avec 11 offrandes. Bruno Génésio réalise un très bon travail et a bâti une équipe avec un jeu très plaisant. Le Stade Rennais est sur une excellente dynamique avec 5 victoires et un nul lors des 6 dernières journées. Sur sa lancée, le Stade Rennais pourrait accrocher une nouvelle victoire face à une équipe champenoise qui ne joue plus grand-chose.