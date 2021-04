Pronostic Reims Rennes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Rennes confirme à Reims

En s'imposant face à Dijon (0-1) lors de la dernière journée, le Stade de Reims a réalisé une très belle opération dans l'optique du maintien. En effet, les Champenois comptent désormais 9 points d'avance sur le premier relégable. Les hommes de David Guion se montrent solides depuis plusieurs semaines puisqu'ils n'ont perdu que deux rencontres lors des 16 dernières journées de championnat, face à Lille et à Lorient. Récemment, les Rémois ont été tout proches de s'imposer face à l'Olympique Lyonnais, concédant seulement l'égalisation dans le temps additionnel. A domicile, le Stade de Reims reste sur 4 matchs nuls face à Angers (0-0), Lens (1-1), Montpellier (0-0) et Lyon (1-1).chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le Stade Rennais s'est relancé lors des deux dernières journées en s'imposant face aux deux équipes de l'Est de la France, Strasbourg (1-0) et à Metz (1-3). Ces deux succès permettent aux Rennais de rêver à une possible qualification pour une compétition européenne puisque les Bretons n'accusent que 4 points de retard sur Lens. Arrivé il y a quelques semaines, Bruno Génésio semble avoir redonné de l'allant au club breton. En effet, Rennes n'avait plus remporté une rencontre avec au moins deux buts d'écart depuis le mois de décembre et une victoire face à Lorient. Pour cette rencontre, l'ancien coach lyonnais sera privé de son international belge Doku, suspendu, suite au carton rouge reçu à Saint-Symphorien. Relancé par ses récentes victoires, Rennes semble en mesure d'accrocher au moins un point face à une solide équipe rémoise, dans une rencontre qui devrait offrir moins de 4 buts comme lors des 11 derniers matchs de Rennes en L1.