Pronostic Reims PSG : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Mbappé va devoir commencer à prendre ses responsabilités sur ce Reims – PSG

Le champion de Ligue 2 saison 2017/2018 affronte le champion de France 2018/2019 au Stade Auguste-Delaune. Reims a réalisé une bonne saison dans l'élite et a validé son maintien assez rapidement. Depuis, les hommes de David Guion se sont logiquement relâchés après un an et demi très intense pour monter et se maintenir. Le week-end dernier, les Champenois sont repartis de l'avant en s'imposant à Bordeaux (1-0), une équipe qui finit encore plus mal la saison qu'eux (6 défaites consécutives, pire série de l'histoire des Girondins). Ce vendredi soir à l'issue du match, le champagne devrait couler à flot quel que soit le résultat du match. Le Paris Saint Germain a connu une période difficile après l'élimination en Champion's League mais se reprend en cette fin de saison. Les hommes de Tuchel se sont imposés à Angers et ont déroulé face à Dijon (4-0). L'actualité parisienne a été marquée, dimanche soir, par la prise de parole de Mbappé lors des trophées UNFP. L'ancien Monégasque sera observé de près vendredi soir. Au regard de ce qu'il montre depuis ses débuts, il ne serait pas étonnant de le voir frapper un grand coup sur le terrain de Reims. Sur ce match, Mbappé devrait prendre ses responsabilités et assumer ses paroles.