Pronostic Reims PSG : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Le PSG fait le job à Reims

Dans cette saison particulière avec 4 descentes, le Stade de Reims fait partie des formations amenées à lutter pour son maintien. Actuellement, la formation champenoise se trouve en 17position mais compte le même nombre de points que le FC Nantes, première équipe non relégable. Globalement, Reims se montre solide avec notamment avec 4 nuls lors des 9 premières journées mais gagne trop peu pour progresser au classement. En effet, les hommes d’Oscar Garcia se sont seulement imposés sur la pelouse d’Angers (2-4). Depuis cette victoire, les Rémois ont été battus par Toulouse (1-0) et Monaco (0-3) pour des nuls contre Lens (1-1) et le week-end dernier sur la pelouse de Troyes (2-2). Lors de cette dernière rencontre, les Champenois peuvent nourrir des regrets car ils ont mené à deux reprises avant de se faire rejoindre au score en toute fin du temps réglementaire. L’expulsion du Japonais Ito, quelques minutes après son but, aura été préjudiciable dans le résultat final. Très en vue depuis l’entame de saison, Balogun a inscrit un nouveau but. Le joueur prêté par Arsenal en est à sa 6réalisation mais il sera donc privé de son compère japonais pour ce match.enchez(au lieu de 150€)⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le Paris Saint-Germain a calé en milieu de semaine à Benfica (1-1) en Ligue des Champions. Lors de cette rencontre, les deux équipes ont eu leur chance de l’emporter mais grâce à deux excellentes prestations des gardiens, le score s’est conclu sur un nul finalement logique. Parfois décrié, notamment sur ses sorties, Donnarumma a montré qu’il était très performant sur sa ligne. Avec ce nul, Paris occupe toujours la tête de son groupe mais serait inspiré de remporter le match retour mardi prochain au Parc. Auteur d’une seconde période nettement plus convaincante, le PSG a eu nombreuses occasions à l’actif des Mbappé, Hakimi, Neymar ou Messi. L’Argentin nous avait régalé en première mi-temps avec l’un de ses classiques, frappe enroulée en pleine lucarne. Fatiguée, ou blessée, la Pulga est sorti en fin de rencontre, tandis que Nuno Mendes a ressenti une gêne et que Verratti a été victime d’un tacle sévère. Ces éléments pourraient être reposés en prévision du retour et commencer sur le banc à Reims. En Ligue 1, Paris ne peut pas se permettre de baisser le pied car Marseille est toujours sur ses pas avec seulement 2 unités de retard. Vainqueur de 8 de ses 9 premiers matchs en championnat, Paris devrait faire le taf sur la pelouse du stade de Reims. Auteur de 11 buts en 11 matchs, Mbappé est attendu.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchen EXCLU avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Reims PSG encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !