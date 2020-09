Pronostic Reims PSG : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Un PSG solide s’impose à Reims

Le Stade de Reims a réalisé deux très bonnes saisons de Ligue 1 depuis son retour dans l'élite. Grâce à leur dernière sixième place, les hommes de David Guion ont participé aux barrages de l'Europa League. L'aventure aura été de courte durée puisqu'après avoir battu les Suisses du Servette Genève (1-0), les Rémois se sont inclinés en Hongrie face au MOL Fehervar lors de la séance de tirs aux buts. Le début de saison des Champenois n'est guère reluisant puisqu'à part un nul à Monaco (2-2) lors de la première journée, les Rémois ont perdu toutes leurs rencontres. En effet, Reims s'est incliné contre Lille (1-0), Angers (1-0) et Metz (2-1). En Lorraine, Guion a vu Munetsi être expulsé et ne pourra donc pas compter sur son défenseur pour la réception du PSG.

Après un départ délicat suite à l'absence de plusieurs joueurs, le PSG est lancé dans la conquête de nouveaux trophées. Battus de justesse par Lens et Marseille sur le même score (1-0), les Parisiens ont ensuite arraché une victoire importante face à Metz (1-0) dans les arrêts de jeu, alors qu'ils évoluaient à 9 contre 11. Le week-end passé, Paris a réalisé une excellente prestation à Nice (0-3). Les joueurs de la capitale ont profité du retour de Mbappé pour sortir leur meilleur match de ce début de saison. L'attaquant parisien a été étincelant et a mis au supplice la défense niçoise. Pour ce déplacement à Reims, Tuchel devrait également pouvoir compter sur les retours de Neymar, Paredes et Diallo, qui ont purgé leurs matchs de suspension. Le PSG monte en puissance et devrait s'imposer sans concéder de but face à une équipe rémoise à la peine.