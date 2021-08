Pronostic Reims PSG : Analyse cote et prono du match de Ligue 1

Reims – PSG : un début en fanfare pour Messi

Ce dimanche soir, le stade Auguste-Delaune de Reims retiendra l'attention de nombreux suiveurs du football. En effet, la nouvelle recrue du PSG, Lionel Messi devrait faire ses débuts en Champagne. Le club hôte, le Stade de Reims, a connu un changement majeur lors de l'intersaison avec le départ de David Guion et l'arrivée d'Oscar Garcia. L'Espagnol avait connu une première expérience difficile en France lors de son passage à l'AS Saint-Etienne. L'ancien du Celta Vigo est toujours invaincu puisque ses protégés ont démarré leur saison trois matchs nuls face à Nice (0-0), Montpellier (3-3) et sur la pelouse de Metz (1-1). Ce dimanche, les Rémois vont devoir trouver les ressources pour contenir le potentiel offensif incroyable du PSG.

En face, le Paris Saint-Germain désire retrouver sa suprématie nationale, après l'exploit lillois de la saison passée. La reprise des Parisiens la saison dernière avait été marquée par une préparation tronquée, suite à la finale perdue de la Ligue des Champions 2020 disputé exceptionnellement en août, mais aussi au changement d'entraîneur en cours de saison. Auteur d'un recrutement démentiel avec les Messi, Ramos, Donnaruma, Hakimi ou Wijnaldum, le PSG est archi-favori pour remporter le titre. Depuis le début de saison, le PSG s'est montré impressionnant offensivement mais a montré quelques faiblesses sur le plan défensif. En effet, Paris s'est imposé à Troyes (1-2), puis au Parc des Princes contre Strasbourg (4-2). Le week-end dernier, le club de la capitale a enchainé à Brest (4-2) avec un excellent Hakimi. Blessé contre Brest, l'Argentin Mauro Icardi manquera cette rencontre, tandis que Verratti et Di Maria ont effectué leur retour le week-end dernier. Neymar et Messi, en phase de reprise, devraient être dans le groupe pour aller à Reims. Pour certainement la première de Messi, le PSG devrait proposer un football champagne et s'imposer avec une avance d'au moins deux buts à Reims.