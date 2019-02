Pronostic Reims OM : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Au moins un nul de l’OM à Reims !

Reims accueille l'Olympique de Marseille dans le cadre de la 23journée de Ligue 1. A la surprise générale, le promu compte le même nombre de points que l'équipe phocéenne après 22 journée (l'OM a tout de même un un match en retard à jouer). Les hommes de David Guion réalisent une belle saison et restent sur 6 matchs sans défaite en championnat. Le week-end dernier, les Champenois ont décroché une belle victoire à Guingamp (1-0). Le seul point noir de ce succès est la blessure de Chavarria. Le généreux attaquant argentin sera absent quelques semaines suite à sa fracture du nez. David Guion espère renouveler la performance du Vélodrome où ses protégés avaient accroché un bon nul (0-0).

De son côté, l'OM vit un passage compliqué. Le succès à Caen avait mis fin à une série de 9 matchs sans victoire. Malheureusement, les Olympiens sont retombés dans leur travers face au LOSC (2-1). Garcia a cependant quelques motifs de satisfaction. Tout d'abord, les prestations fournies à Saint-Etienne et Lille ont été nettement meilleures que les précédentes. De plus, leur "grantakan" tant désiré est finalement arrivé et Mario Balotelli, muet pendant 6 mois à Nice, a trouvé le chemin des filets dès les 20 premières minutes qu'il a disputées. Pour ce match, nous voyons un OM en regain de forme accrocher au moins un nul à Reims.