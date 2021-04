Pronostic Reims OM : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

L'OM réussit un coup à Reims

Profitez d'un bonus ÉNORME de 150€ offert + 10€ en EXCLU par ZEbet

Si vous souhaitez parier sur ce Reims - OM chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Onzième de Ligue 1, le stade de Reims devrait se maintenir dans l’élite puisque le club champenois compte 10 points d’avance sur le premier relégable, Nîmes. Les Rémois ont connu un départ de saison laborieux mais se sont bien repris au début de l’hiver. Depuis la mi-décembre, les hommes de David Guion se montrent très solides à l’image de ce qu’ils avaient fait lors des deux dernières années. En effet, sur cette période, Reims a perdu seulement à deux reprises, face à Lorient et contre Lille. Les Champenois ont surtout accumulé des matchs nuls comme lors de leurs trois derniers matchs face à Rennes (2-2), Nice (0-0) et Metz (0-0). Il n’est d’ailleurs pas étonnant de retrouver Reims leader dans ce domaine en Ligue 1, avec 14 matchs de parité sur les 33 premières journées.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, l’Olympique de Marseille est reparti de l’avant depuis l’arrivée de Sampaoli. Les Marseillais se retrouvent à un point de la 5place occupée par Lens et livrent un très beau duel avec les Sang et Or et les Rennais pour le dernier ticket européen. L’Argentin a redonné un nouveau souffle à sa formation et montre du savoir-faire au niveau du coaching, puisqu’à plusieurs reprises ses changements ou ses réajustements ont permis à son équipe de s’imposer. Arrivé lors du mercato hivernal, Pol Lirola est parfaitement intégré chez les Phocéens et a inscrit un doublé décisif face aux Merlus le week-end dernier (score final 3-2). Le bilan de Sampaoli depuis son arrivée est plutôt bon avec 4 succès, 1 nul et 1 défaite. Face à une équipe rémoise qui ne joue plus grand-chose dans cette fin de saison, Marseille pourrait trouver la faille dans le bloc champenois pour décrocher 3 points précieux dans la course aux places européennes.- Rentrez bien le codedans la case "Code promo" située tout en bas à l'étape 1 du formulaire d'inscription.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 100€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Que le pari soit perdant ou gagnant, vous pouvez récupérer encore 50€ de bonus supplémentaire !- Et même sans déposer, vous avez le droit à 10€ de pari gratuit !!!avecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, sponsor de MonacoavecavecavecRetrouvez le Pronostic Reims OM encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !