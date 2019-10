Pronostic Reims Nîmes : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Reims mise sur la défense face à Nîmes

Champion de Ligue 2 en 2017-2018, Reims a réussi une très bonne saison dernière dans l’élite. Les hommes de David Guion se sont appuyés sur l’euphorie de leur titre et sur leur solidité pour réussir ce bon parcours. L’effet surprise ne fonctionne plus, mais les Champenois ont engrangé de l’expérience et prouvent en ce début de saison qu’ils ont parfaitement intégré les rouages de la L1. Reims occupe actuellement la 3place du classement et s’est notamment signalé en allant s’imposer au Parc des Princes (2-0) ou à Marseille (1-0). Le week-end dernier, la bande à Guion s’est imposée à domicile face à Montpellier (1-0) en confirmant que le club possédait la meilleure défense de l’élite.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Promu en même temps que Brest, Nîmes souffre d'avantage depuis la reprise car les Crocos ont vu une grande partie de l’effectif quitter le club à l’intersaison, à la sortie d’une belle saison. Les Gardois sont actuellement dans la zone de relégation et restent sur 4 matchs sans victoire. En déplacement, les hommes de Blaquart n’ont pas su remporter la moindre rencontre cette saison et n'a marqué que 4 buts en 5 déplacements. La mission s’annonce compliquée en Champagne face à la meilleure défense de L1. Efficace dans les 2 surfaces, Reims devrait nous offrir l'un de ces classiques, un match avec moins de 3 buts.- Vous obtenez un 1pari remboursé de 150€ + 10€ de bonus supplémentaires en EXCLU- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vos 150€ vous sont totalement remboursé en paris gratuits !- Vous aurez aussi 10€ de bonus en + en EXCLU, que ce pari soit gagnant ou perdant.- A noter qu'un dernier Freebet de 5€ vous sera offert à la validation de votre compteavecavecavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Reims Nîmes détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !