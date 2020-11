Pronostic Reims Nîmes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Reims enchaine face à Nîmes

Européen à l'issue de la saison dernière, le Stade de Reims a vécu un début de saison compliqué. Les Champenois n'ont pas remporté la moindre rencontre lors des 7 premières journées et ont éliminés prématurément des barrages de l'Europa League. Mais Reims a connu un déclic lors de son succès à Montpellier (0-4). Ce succès dans un stade de la Mosson, où il est difficile de s'imposer, a lancé la saison des hommes de David Guion. En effet, les Rémois viennent d'aligner trois matchs sans la moindre défaite. Victorieux de Strasbourg dans un match important pour le maintien, le club champenois a ensuite obtenu le nul à Bollaert face à Lens. Lors de cette rencontre spectaculaire (4-4), les Rémois ont mené de 2 buts à quelques minutes mais se sont fait rattraper par les Sang et Or dans le temps additionnel. De son côté, Nîmes a été sauvé par l'arrêt de la saison dernière, en occupant la place de barragiste. Idéalement parti dans cette nouvelle saison avec une large victoire face à Brest, le club gardois n'a pas connu la même réussite par la suite, hormis lors du derby face à Montpellier, où à la surprise générale ils se sont imposés. Les hommes d'Arpinon viennent d'enchainer 4 défaites de rang et restent sur une débâcle à domicile subie face à Angers (1-5). En forme lors des dernières journées et porté par son buteur Boulaye Dia en grande forme, Reims devrait s'imposer face à des Nîmois en grande difficulté.