Pronostic Reims Nice : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Match fermé entre Reims et Nice !

La 21journée met aux prises le promu rémois (10e) à l'OGC Nice (6e). Les bilans des deux formations sont équivoques : troisième (Nice) et quatrième (Reims) défenses du championnat, ces deux formations sont les pires attaques de Ligue 1 avec 15 buts pour les Aiglons et 16 pour les Champenois. Au regard de ces statistiques, on peut logiquement imaginer un match fermé entre ces deux équipes. Les hommes de David Guion sont sur une bonne série de 5 matchs sans défaite. Le week-end dernier, Chavarria et ses coéquipiers ont réalisé un excellent nul au Groupama Stadium face à Lyon (1-1). Les Niçois sont repartis de l'avant en Ligue 1 en s'imposant à domicile face à Bordeaux puis en obtenant le nul à Monaco. L'ancien Stéphanois Allan Saint-Maximin aura été l'acteur majeur de ces rencontres. Buteur contre Bordeaux et Monaco, l'attaquant azuréen a vu son penalty repousser par Benaglio lors du derby. Vieira, satisfait de son système défensif, attend désespérément l'arrivée d'un attaquant pour épauler son meilleur buteur.