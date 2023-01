Pronostic Reims Nice : analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Reims et Nice dos à dos

Depuis le licenciement d'Oscar Garcia en cours de saison et son remplacement par Will Still, le stade de Reims tourne à plein régime. Effectivement, la formation champenoise accumule les bonnes performances avec pas moins de 10 journées sans la moindre défaite. Lors de ce passage, les Rémois ont enregistré 4 succès et 6 nuls. Les partenaires d'Abdelhamid ont posé des problèmes à de sérieux adversaires puisqu'ils se sont imposés face à Rennes, ou ont fait des matchs nuls contre le Paris Saint Germain et Lille. En milieu de semaine dernière, le stade de Reims a réalisé une très belle opération dans l'optique du maintien en prenant le dessus sur Ajaccio (0-1) grâce à Munetsi. Avec ces 3 points, Reims est remonté à la 11e place avec pas moins de 10 points d'avance sur la 1ière formation relégable. De plus, les Champenois se sont qualifiés pour les 16de finale de la Coupe de France en écrasant logiquement les amateurs de Loon Plage (0-7). Depuis le début de saison, Reims peut compter sur un Balogun en feu avec déjà 10 buts au compteur.

En face, Nice rentre plutôt dans la case des déceptions. En effet, le GYM fait désormais des équipes ambitieuses depuis l'arrivée d'Ineos à la tête du club. Finaliste de la Coupe de France l'an dernier, l'OGCN ne pourra pas sauver sa saison dans cette compétition nationale puisqu'il s'est incliné sur la pelouse du Puy (1-0) lors de son entrée en lice. Ce revers fut fatal à Lucien Favre qui a été depuis remplacé temporairement par Didier Digard. Pour sa première sur le banc, l'ancien milieu de terrain a vu sa formation livrer son meilleur match de la saison face à Montpellier avec un festival offensif (6-1). Lors de cette rencontre, Pépé et Barkley ont signé des doublés. L'ancien milieu de terrain de Chelsea commence à trouver ses marques dans cette formation et pourrait être important dans cette dernière ligne droite. D'un point de vue comptable, Nice se trouve à la 10place 10 points d'avance sur la relégation, comme Reims. Pour cette affiche entre une formation de Reims solide depuis plusieurs semaines et une formation niçoise qui a retrouvé la confiance après son éclatant succès face à Montpellier, on pourrait voir un match nul à grosse cote.