Pronostic Reims Nice : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Nice se reprend à Reims

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Sans faire de bruit, Reims a tranquillement assuré son maintien en Ligue 1 et occupe la 12place du classement. Dans cette fin de saison où ils ne jouent plus rien, les Champenois alternent actuellement entre victoires et défaites. En effet, battu par le Racing Club de Lens dans les arrêts de jeu il y a 15 jours (1-2), les Rémois se sont repris sur la pelouse de Geoffroy Guichard en battant l'AS Saint Etienne sur le même score grâce à des réalisations de Munetsi et Doumbia. A domicile, le Stade de Reims a perdu 3 de ses 4 dernières réceptions face à des formations luttant pour les places européennes, à savoir Lens, Rennes et Marseille. Les protégés d'Oscar Garcia sont difficiles à manœuvrer et il faudra sans doute un Nice concerné du début jusqu'à la fin pour les battre.

En face, Nice finit difficilement cet exercice et pourrait même ne pas accrocher une place européenne, alors que le club azuréen a été dans le Top 5 quasiment toute la saison. Les Aiglons ont en plus perdu la finale de la Coupe de France face au FC Nantes (1-0). Les joueurs de Galtier s'étaient repris en dominant l'AS Saint Etienne en Ligue 1 (4-2) en remontant un handicap de deux buts. Le week-end dernier, les Niçois ont connu un scénario opposé car après avoir pris les devants au terme d'une première période maitrisée, le GYM a craqué en seconde face au LOSC (1-3). Cette défaite a fait reculer Nice à la 6place. Tout reste possible dans cette fin de championnat puisque Strasbourg qui compte le même nombre de points se déplace à Marseille. Pour se donner pleinement les chances d'accrocher un ticket européen, Nice doit casser le verrou rémois. Pour cela, Galtier compte sur ses hommes forts actuels de l'attaque que sont Kluivert et Delort, alors que Gouiri ou Dolberg sont désormais aux abonnés absents. Ce samedi, Nice aura fort à faire mais devrait pouvoir prendre le dessus sur Reims pour espérer accrocher une place européenne.