Pronostic Reims Nantes : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Reims poursuit sa bonne dynamique face à Nantes !

Champion de Ligue 2 la saison passée, le Stade de Reims réalise une excellente année en Ligue 1. Cinquièmes du championnat, les Champenois sont sur une excellente dynamique et n'ont plus perdu lors de leurs 12 derniers matchs. L'entraîneur David Guion effectue un excellent travail, le coach rémois ayant dans un premier temps mis en place un système défensif pour prendre des points, avant de revenir à une tactique offensive qui avait permis d'aller chercher le titre en L2 la saison passée. Des joueurs se distinguent comme Rémi Oudin ou Matthieu Cafaro. A domicile, Reims est très performant, seuls Montpellier et Toulouse ayannt réussi à s'imposer à Auguste-Delaune.

De leur côté, les Nantais vont mieux et restent sur trois matchs sans défaite. Qualifiés pour les demi-finales de la Coupe de France face au PSG, les Canaris ont vu leur match du week-end dernier face à ces mêmes Parisiens être reporté. A l'extérieur, le FCNA s'est imposé seulement à 3 reprises : à Caen, Amiens et de manière plus surprenante à Strasbourg. Les hommes de Halihodzic ne sont pas encore sauvés et se doivent de prendre des points. Pour ce match, nous voyons des Rémois libérés continuer leur belle série et s'imposer face à Nantes.