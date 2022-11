Pronostic Reims Nantes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Nantes va chercher un résultat à Reims

Le Stade de Reims s’est montré plutôt solide depuis son retour en Ligue 1 mais connaît un exercice un peu plus compliqué. Les résultats en dent de scie du club rémois ont poussé les dirigeants à trancher dans le vif pour se séparer d’Oscar Garcia. Actuellement, le club champenois n’a toujours pas officialisé son nouvel entraîneur. Probablement jusqu'au Mondial, le Belge Still assumera l’intérim. Depuis qu’il a repris le club rémois, sa formation est invaincue avec un bilan de 3 nuls pour une victoire. Les partenaires de Balogun se sont imposés contre Auxerre (2-1) pour 3 nuls face à Paris (0-0), Lorient (0-0) et le week-end dernier contre Brest (0-0). Suite à ces résultats, le Stade est remonté à la 13place avec 3 points d’avance sur le premier relégable qui n’est autre que le Racing Club de Strasbourg. Prêté par Arsenal, Balogun réalise une excellente saison avec 7 buts au compteur.enchez(au lieu de 150€)⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Nantes a connu une entame de saison délicate mais s’est bien repris lors des dernières semaines. Ce retour en forme se caractérise sous différentes formes puisque le FCNA a réussi à se qualifier pour les barrages de l’Europa League en remportant ses deux derniers matchs face à Qarabag (2-1) et en milieu de semaine face à l’Olympiakos en Grèce (0-2). Lors de cette rencontre, le duo Mohamed – Blas a été prépondérant avec un but et une passe pour chacun. Cette victoire confirme le regain de forme des Canaris qui viennent de signer 5 matchs sans la moindre défaite. En Ligue 1, les hommes de Kombouaré se sont imposés contre Brest (4-1) avant d’enregistrer deux nuls face à Nice (1-1) et Clermont (1-1). Suite à ces performances, le club nantais s’est replacé à la 15place avec 2 points d’avance sur la zone de relégation. Sur sa lancée, le club nantais devrait être en mesure d’accrocher au moins un point face à des Rémois qui peinent pour s’imposer. Un match à grosse cote est possible.- Vous bénéficiez d'un bonus de 150€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 150€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 150€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 150€ !avecavecavecavecdès la fin du matchen EXCLU avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Reims Nantes encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !