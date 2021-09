Pronostic Reims Nantes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Nantes sur sa lancée à Reims

Profitez de 100€ offerts direct chez Winamax

Profitez de 100€ offert chez Betclic dès la fin du match :

Si vous souhaitez parier sur ce Reils - Nantes chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Solide lors des premières journées de Ligue 1, le Stade de Reims a connu sa première défaite en championnat lors de la réception du Paris Saint-Germain avant la trêve internationale. Pour la première de Messi avec le club de la capitale, les Rémois avaient livré un match intéressant mais étaient tombés sur un Mbappé inspiré. Ensuite, les hommes d’Oscar Garcia ont livré leur meilleur match lors de leur déplacement au Roazhon Park avec un succès plein de maîtrise contre Rennes (0-2). La semaine passée, les Champenois ont été tenus en échec par Lorient (0-0) avant de s’incliner sur la pelouse du champion de France en titre, Lille (2-1). Avec 7 points au compteur, Reims est toujours dans la ligne de mire des équipes relégables.chez⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le FC Nantes a passé un cap depuis l’arrivée d’Antoine Kombouaré. Quasiment condamnés avant son intronisation, les Canaris se sont maintenus en remportant leur barrage face à Toulouse. Pour lancer ce nouvel exercice, les Nantais sont allés chercher un très bon point sur la pelouse de Monaco (1-1). Ensuite, Nantes a décroché sa première victoire de la saison en dominant le FC Metz (2-0). Alors que l’on pensait que ce succès mettrait les Canaris sur de bons rails, la formation nantaise a enchainé trois revers consécutifs face à Rennes, Lyon et Nice. Les protégés d’Antoine Kombouaré se sont parfaitement repris cette semaine en signant deux très belles victoires face à Angers (1-4) et Brest (3-1). Comme souvent depuis le départ de cette saison, Ludovic Blas (4 buts) a été l’un des grands artisans de ces victoires. En pleine forme, Nantes dispose des armes pour aller chercher un résultat à Reims.- Winamax vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(348€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10FREE"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Reims Nantes détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !