Pronostic Reims Nantes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lutte pour le maintien entre Reims et Nantes

Le bas de tableau en ligue 1 est extrêmement serré avec les 5 dernières formations séparées seulement par deux points. Le Stade de Reims a réalisé de très belles saisons depuis son retour dans l'élite mais se retrouvent englués pour ce nouvel exercice en 19position. La saison passée, les Champenois ont même réussi à accrocher les barrages d'Europa League, sur lesquels ils se sont inclinés face au MOL Fehervar. En Ligue 1, les protégés de David Guion souffrent avec seulement deux victoires depuis le départ de la saison face à Montpellier et Strasbourg. Ces deux victoires intervenues coup sur coup laissaient présager d'une suite plus heureuse. Depuis ces succès, Reims a aligné 2 nuls et 3 défaites, dont la dernière à Brest (2-1) le week-end dernier. En face, le FC Nantes n'est pas non plus au mieux avec une 14place avec 3 points d'avance sur la zone rouge, et 4 sur le Stade de Reims. Les mauvais résultats des Canaris ont poussé le président Kita à se séparer d'un nouvel entraineur, Christian Gourcuff. Patrick Collot a été nommé pour lui succéder, et a vu ses hommes prendre un point à la Beaujoire face à la lanterne rouge dijonnaise (1-1). Les Nantais avaient ouvert mais ont fait preuve de fébrilité ce qui a permis le retour des Bourguignons. Sans victoire lors des 5 dernières journées, Nantes dispute pour la troisième fois consécutive un match important dans l'optique du maintien face à un adversaire direct. Pour cette rencontre, le Stade de Reims semble en mesure d'obtenir au moins le nul à domicile face à des Canaris également dans le dur.