Pronostic Reims Montpellier : Analyse, prono et cotes du match de Coupe de la Ligue

Un 1/8e de finale fermé entre Reims et Montpellier

La première affiche des huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue met aux prises Reims à Montpellier ce mardi. Les Champenois sont sur une bonne dynamique et n'ont perdu qu'une seule fois lors des 10 derniers matchs officiels, à Nice en infériorité numérique (2-0). Les hommes de David Guion restent sur deux succès face à Saint-Etienne (3-1) et Toulouse (0-1) en championnat. Ces bonnes performances ont permis au club rémois de se replacer en 6position de Ligue 1. Le Stade de Reims possède avec le PSG la meilleure défense de Ligue 1 avec seulement 9 buts encaissés (la 3défense a encaissé 16 buts). Au tour précédent, Reims avait dominé Bourg-Péronnas (2-1). De son côté, Montpellier vient de s'incliner lors de ses deux dernières rencontres, disputées face à Paris (3-1) et Lille (1-0). Ces défaites ont stoppé une belle série de 7 matchs sans défaite. 7meilleure défense de L1, Montpellier a encaissé 19 buts sur ses 18 premiers matchs (soit environ 1 but par match de moyenne). Ce match face à Reims s'annonce serré, à l'image des 2 dernières confrontations à Auguste Delaune. Cette saison, Reims a pris le dessus (1-0) tandis que la saison passée, les Héraultais étaient repartis de Champagne avec un court succès (0-1). Pour ce match, nous voyons également une rencontre pauvre en but et partons sur le pari "Moins de 2,5 buts".