Pronostic Reims Montpellier : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Un Reims – Montpellier avec des buts de chaque côté

Treizième de Ligue 1, le Stade de Reims reste sur 5 rencontres, toutes compétitions confondues, sans la moindre victoire. Sortis de la Coupe de France par Valenciennes (3-4), les Rémois ont perdu sur la pelouse de Lorient (1-0) en championnat, et ont partagé les points avec Angers (0-0), Lens (1-1) et St Etienne (1-1). Le week-end dernier, dans une rencontre équilibrée, les Champenois pensaient ramener trois points de Geoffroy-Guichard mais ont été rejoints dans le temps additionnel par les Verts. Ce résultat permet néanmoins à Reims de compter 7 points d'avance sur le premier relégable. A domicile, les hommes de David Guion se montrent à leur avantage depuis début décembre avec 7 réceptions en ligue 1 pour un bilan de 3 victoires et 4 nuls. Avec 12 journées à disputer, Reims a besoin de points pour assurer définitivement son maintien.

De son côté, Montpellier a connu un mois et demi compliqué avec 9 rencontres sans la moindre victoire. Bien placés avant cette terrible série, les Héraultais avaient ensuite glissé en 2partie de tableau. En revanche, les Montpelliérains se sont repris lors des dernières journées en alignant trois victoires consécutives face à Dijon (4-2), Lyon (1-2) et Rennes (2-1). Blessé contre Lyon, Andy Delort était absent contre les Bretons, mais a été parfaitement suppléé par l'Anglais Mavididi, auteur du doublé victorieux. Cette bonne passe montpelliéraine a permis au MHSC de revenir dans le coup pour les places européennes, avec seulement 2 points de retard sur Lens, 5. De plus, les hommes de Michel Der Zakarian sont parvenus à se qualifier pour le prochain tour de Coupe de France en s'imposant à la Meinau face à Strasbourg (0-2) et retrouveront Alès (National 2) en 16. Pour cette affiche entre deux formations en quête de points, on devrait voir les deux équipes marquer, comme lors des 3 derniers matchs de Reims et lors des 5 dernières journées de Ligue 1 pour Montpellier.