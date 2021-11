Pronostic Reims Monaco : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Reims tombe face à Monaco

Le Stade de Reims a tourné la page David Guion en fin de saison dernière pour ouvrir le chapitre Oscar Garcia. Le coach passé par le Celta Vigo et rapidement à l'AS Saint-Etienne, a connu des débuts corrects puisque son équipe s'est montré plutôt solide lors des 8 premières journées avec seulement deux défaites concédées face au Paris Saint-Germain et Lille, les deux premiers de L1 la saison passée. En revanche, les Rémois sont en perte de vitesse depuis leur second succès de la saison obtenu face à Nantes, avec 3 défaites lors des 4 dernières journées. En effet, la formation champenoise s'est inclinée à Lens, à domicile contre Troyes, et à Bordeaux. Au Matmut Atlantique dimanche dernier, les hommes d'Oscar Garcia sont très bien rentrés dans leur match pour prendre une avance de deux buts. Alors qu'in restait plus que 20 minutes à tenir, les Champenois ont craqué encaissant 3 buts, dont le dernier dans le temps additionnel (score final 3-2). Cette défaite douloureuse pourrait avoir de lourdes conséquences pour la suite de la saison, au niveau comptable et mental.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, l'AS Monaco n'a pas retrouvé son incroyable rythme de la saison passée. Impressionnant, le Club du Rocher aurait pu être un prétendant au titre s'il n'avait pas mis autant de temps à lancer sa saison, car de la mi-décembre à la fin de saison, le club monégasque fut impérial ne s'inclinant qu'à deux reprises face à Strasbourg et l'Olympique Lyonnais. Pour ce nouvel exercice, les hommes de Kovac ont débuté par une élimination dans les barrages de la Ligue des Champions. Basculée en Europa League, l'ASM se montre intéressante en Europe où elle est toujours invaincue avec deux victoires obtenues face au PSV à Eindhoven et le Sturm Graz pour deux nuls contre la Real Sociedad et Eindhoven, à domicile en milieu de semaine (0-0). Premier de sa poule, Monaco est en position favorable pour une éventuelle qualification en 8ou 16de C3. En Ligue 1, le club de la Principauté déçoit avec seulement la 10place du classement. Le week-end dernier, les partenaires de Tchouameni ont livré une triste prestation à Brest (2-0) logiquement sanctionnée par une défaite, mais avant cela ils avaient pu battre Monaco facilement à Louis II (3-1). En déplacement face à une équipe rémoise pas au mieux et touchée par sa défaite bordelaise, Monaco devrait élever son niveau de jeu pour accrocher 3 points précieux et se rapprocher des places européennes. Sur le banc jeudi en C3 pour être préservé, Ben Yedder (6 buts en L1) devrait retrouver sa place de titulaire à la place du décevant Boadu.