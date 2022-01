Pronostic Reims Metz : Analyse, cotes et pronostic du match de Ligue 1

Reims fait une belle opération face à Metz

Depuis son retour en Ligue 1, le stade de Reims n'avait pas spécialement connu de problèmes pour se maintenir. L'an passé, en raison notamment d'une fin de saison poussive, la formation champenoise avait terminé seulement 2 points devant le barragiste nantais. L'intersaison a été marquée par le départ de David Guion et son remplacement par Oscar Garcia. L'Espagnol a mis du temps à imposer sa patte mais semble avoir trouvé les bonnes formules. Après une entame timide, le club rémois est monté en régime en fin d'année civile en décrochant des victoires importantes face à Clermont, Lyon ou Saint-Etienne. Ensuite, les protégés de Garcia ont été tout proche de s'imposer au Vélodrome face à Marseille (1-1) avec une égalisation olympienne au bout du temps additionnel. En revanche, Reims aurait pu faire mieux le week-end dernier lors du match retour face à Clermont (0-0). En effet, les Champenois se sont rapidement retrouvés en supériorité numérique mais ont manqué d'initiative pour au final concédé un nul logique. La bonne passe rémoise s'est confirmée en Coupe de France où le Stade défiera Bastia à la fin du mois pour une place en quart.

En face, le FC Metz est dans le dur dans ce début d'année 2022. La formation lorraine pointe en 19position de L1, mais avec seulement un point de retard sur Bordeaux ou Troyes. Si le maintien est toujours disponible, le club messin est sur une dynamique compliquée avec un seul succès lors des 6 dernières rencontres, toutes compétitions confondues. Le week-end dernier, les hommes de Fred Antonetti se sont inclinés dans le derby de l'Est face à une formation strasbourgeoise (2-0) plus entreprenante. Le départ à la CAN de plusieurs cadres messins affecte les résultats de l'équipe. Eliminé de la Coupe de France, le FC Metz peut se consacrer à son mission maintien. Pour compenser les départs liés à la CAN, le club a recruté Kana-Biyik pour renforcer le secteur défensif. Ayant mis la main sur la pépite suédoise Cajuste, Reims reçoit une équipe de Metz diminuée, et pourrait en profiter pour prendre ses distances sur la zone de relégation mais aussi sur un adversaire direct.