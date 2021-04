Pronostic Reims Metz : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Reims poursuit sa série d'invincibilité face à Metz

12du classement de cette Ligue 1, Reims compte 10 points d'avance sur le barragiste nîmois et peut quasiment s'estimer sauvé. Après une 1partie de saison décevante, les Rémois ont retrouvé des valeurs, notamment au niveau de leur solidarité, et ils restent sur une série de 8 matchs sans la moindre défaite (6 matchs nuls, 2 victoires). Le week-end dernier, sans être transcendant, le Stade de Reims a su rester solide à Nice, pour accrocher un match nul et vierge (0-0) chez des Aiglons pourtant en forme.chez⇒ ⇒⇐ ⇐Situé 2 places et 2 points devant son adversaire du jour, Metz aurait pu rêver d'un destin européen en cette fin de saison. Mais en difficulté lors des dernières journées, le club lorrain devra se satisfaire d'un maintien rapidement acquis. A l'inverse des Rémois, les hommes de Fred Antonetti n'ont plus gagné depuis 5 matchs et ils ont même pris qu'1 seul point sur ces 5 dernières journées (1 nul à Lens pour 4 défaites dont la dernière à domicile la semaine passée face à Lille). De plus, les Messins se sont également fait éliminer récemment en huitième de finale de la Coupe de France, par Monaco. Solide en ce moment, Reims devrait pouvoir au moins tenir le match nul à domicile dans une rencontre avec moins de 4 buts comme lors de 12 des 13 derniers matchs des Champenois en L1.