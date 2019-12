Pronostic Reims Lyon : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Reims - Lyon : l'OL pris dans le piège rémois !

Le Stade de Reims continue sa progression. Le champion de Ligue 2 en 2017-2018 s'est maintenu tranquillement la saison passée pour son retour dans l'élite. Guion s'appuie de nouveau, pour cette première partie de cet exercice 2019-2020, sur une tactique défensive solide. Le sixième de Ligue 1 s'est en plus montré très performant face aux grosses cylindrées (victoires contre le PSG, Lille, l'OM et l'ASSE). Lyon sait donc à quoi s'attendre, d'autant qu'il n'avait déjà pas été en mesure de s'imposer la saison passée face aux Rémois (défaite à Reims et nul au Groupama Stadium). L'Olympique Lyonnais a connu une semaine chargée avec une qualification en 1/8e de finale de la Ligue des Champions, des heurts avec les supporters, une défaite à domicile contre Rennes et les graves blessures de Depay et Reine-Adélaïde. Distancé par Rennes et Lille dans la course à la Ligue des Champions, les hommes de Garcia doivent s'imposer pour ne pas voir leurs adversaires directs s'envoler. Mais très solide devant son public (1 seule défaite toutes compétitions confondues cette saison), Reims semble en mesure de continuer son beau parcours face aux grosses cylindrées et prendre au moins un point. A noter que les Rémois se sont également imposés en milieu de semaine à domicile face à Montpellier en Coupe de la Ligue (1-0).