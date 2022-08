Pronostic Reims Lyon : analyse, cotes et pronos du match de Ligue 1

Lyon vise la passe de 3 à Reims

Auteur d'une saison dernière en demi-teinte terminée à une assez quelconque 12place, le Stade de Reims vit par contre des heures assez compliquées pour le moment en cette période de reprise de Ligue 1. Orphelins du jeune attaquant Hugo Ekitike parti pour le PSG durant le mercato, les joueurs d'Oscar Garcia ont subi deux gros revers pour débuter, d'abord à Marseille sans que cela ne souffre d'aucune contestation (4-1), ensuite à la maison contre Clermont (2-4) alors qu'ils menaient pourtant de 2 buts. Le week-end dernier, les Champenois ont tout de même pu resserrer la vis en allant chercher un bon point sur le terrain de Strasbourg (1-1).(Déposez 100€ et misez avec 200€) chez⇒ ⇒⇐ ⇐Mais dimanche, c'est un vrai test qui attend les Rémois avec la réception de l'OL. Pour le moment, il est assez difficile de savoir ce que vaut vraiment cette équipe lyonnaise qui a disputé deux matchs chez elle face à des équipes assez abordables. Pas forcément au mieux face à Ajaccio malgré la victoire (2-1), les hommes de Peter Bosz ont davantage rassuré vendredi dernier en surclassant Troyes (4-1) en 2période. Se sachant attendus au tournant, les Gones, menés par leurs attaquants Lacazette et Tété qui ont tous deux marqué lors des deux premiers matchs, pourraient venir dicter leur loi face à une équipe à priori moins forte sur le papier.- Winamax vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(352€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.- Winamax vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(308€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Reims Lyon détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !