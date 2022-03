Pronostic Reims Lyon : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lyon en mode européen à Reims

Sans faire trop de bruit, le Stade de Reims est en train d'assurer tranquillement son maintien en Ligue 1. Les hommes d'Oscar Garcia occupent la 12place du classement avec 9 points d'avance sur la relégation. Les Champenois sont sur une excellente dynamique de 4 journées sans la moindre défaite avec un rythme de victoires à l'extérieur et nuls à domicile. Le jeu de contres des Rémois fonctionne merveilleusement en déplacement, avec par exemple des succès à Monaco (1-2) et contre Angers (0-1) le week-end dernier. Face au SCO, Reims a pris l'avantage grâce à Flips et a ensuite résisté aux hommes de Baticle malgré leur infériorité numérique suite à l'expulsion de Donis. L'attaquant grec sera absent pour la réception de Lyon. De plus, Oscar Garcia devrait être privé de son meilleur buteur Ekitike mais aussi de Gravillon, toujours blessés, pour la réception de l'Olympique Lyonnais.

En face, l'Olympique Lyonnais a confirmé qu'il y avait un OL européen et un autre différent en Ligue 1. Tombé face à un adversaire compliqué en 8de finale de l'Europa League, Lyon est parvenu à se qualifier pour les quarts en prenant le dessus sur Porto (2-1 en cumulé) qui avait pourtant été très bon en C1. Les joueurs de Peter Bosz ont réalisé une solide prestation au retour pour contenir les hommes de Sergio Conceicao. Cette rigueur présente sur la scène européenne fait défaut aux Rhodaniens au niveau national. A plusieurs reprises, Lyon a semblé avoir trouvé son rythme de croisière mais a ensuite failli, ce fut récemment le cas face à Lille (0-1), le week-end dernier contre Rennes (2-4) ou à Monaco (2-0). Ces opportunités gâchées font que Lyon se retrouve seulement en 10position avec 6 points de retard sur les places européennes. En déplacement, l'OL reste sur deux prestations convaincantes avec des victoires face à Porto (0-1) et contre Lorient (1-4). Depuis la reprise, Dembelé a retrouvé son rythme de croisière avec 7 buts inscrits toutes compétitions confondues, dont l'un jeudi face à Porto. Déterminé à enchaîner après sa qualification européenne, Lyon devrait trouver la faille face à Reims.