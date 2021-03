Pronostic Reims Lyon : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lyon fait le taf à Reims

En ouverture de la 29journée de Ligue 1, le Stade de Reims reçoit l'Olympique Lyonnais. Les Rémois se sont donnés de l'air dans l'optique du maintien en s'imposant face à Nantes lors de la dernière journée (1-2) et comptent désormais 9 points d'avance sur le premier relégable, Nîmes. Depuis la mi-décembre, les hommes de David Guion se montrent cohérents avec seulement deux revers concédés lors des 14 dernières journées, face à Lille et Lorient. Les Champenois ont notamment retrouvé leur solidité défensive ces derniers temps. Dans son stade, Reims est invaincu lors des 8 dernières réceptions en Ligue 1 et restent sur trois nuls face à Angers (0-0), Lens (1-1) et Montpellier (0-0). De son côté, l'Olympique Lyonnais est tourné vers ses deux objectifs que sont la Ligue 1 et la Coupe de France. Le week-end dernier, les Lyonnais se sont facilement défaits de Sochaux (5-2) en Coupe de France et participeront donc aux 8de finale. En championnat, les hommes de Rudi Garcia se sont montrés un peu plus poussifs lors des dernières journées, avec une défaite à domicile contre Montpellier (1-2), un nul à Marseille (1-1) et des succès compliqués contre Brest (2-3) et Rennes (1-0). Ces deux victoires sont à mettre notamment au crédit de Memphis Depay, excellent, qui réalise certainement l'une de ses plus belles saisons sous le maillot lyonnais. Troisième de Ligue 1, Lyon ne peut se permettre de laisser de points en route surtout que lors de la prochaine journée les Rhodaniens reçoivent le PSG. Pour cette affiche du vendredi soir, Lyon devrait trouver la faille face au bloc rémois et décrocher une précieuse victoire dans une rencontre avec moins de 4 buts, comme lors de 10 des 13 matchs disputés à Auguste-Delaune depuis le début de saison.