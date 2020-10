Pronostic Reims Lorient : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Un match cadenassé entre Reims et Lorient

Surprise de ces deux dernières saisons en Ligue 1, le Stade de Reims connaît son premier temps faible depuis son retour dans l’élite. Les Champenois ont fini en sixième position et ont accroché une place pour les barrages de l’Europa League. Les hommes de David Guion n’ont pas réussi à aller jusqu’au bout des éliminatoires pour la phase de groupe de l’EL et se sont inclinés contre les Hongrois de Fehervar aux tirs au but (0-0 score final). En Ligue 1, Reims a débuté par un nul intéressant à Monaco (2-2) mais a ensuite enchainé plusieurs défaites face à Lille (0-1), Angers (1-0), Metz (2-1) et le PSG (0-2). Lors de la dernière journée, les Rémois ont réalisé une bonne prestation chez le leader rennais en accrochant un point (2-2). David Guion espère que la réaction entrevue face aux Bretons annonce le début d’une bonne dynamique pour son équipe. Avec 2 points pris en 6 journées, une victoire est essentielle pour le Stade de Reims.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Promu cette saison, le FC Lorient a lancé idéalement son nouvel exercice en dominant le Racing Club de Strasbourg (3-1). Ce début enchanteur a ensuite connu une toute autre tournure puisque depuis ce succès, les Bretons ont perdu contre Saint-Etienne (2-0), Lens (2-3), Brest (3-2) et Metz (3-1). Les Merlus ont cependant gratté un point un route en tenant tête à l’Olympique lyonnais au Moustoir (1-1). Pélissier peut se réjouir de l’animation offensive de son équipe qui a marqué quasiment lors de toutes les rencontres, mais s’inquiète de la fébrilité de sa défense (13 buts encaissés, la pire de L1 avec Dijon et Strasbourg). Dans cette opposition entre équipes qui ont besoin de points, l’enjeu devrait prévaloir sur le jeu produit. Et avec une équipe de Reims qui n'a marqué que 5 buts depuis le début de la saison (en 6 journées), le pari "Moins de 2,5 buts" pourrait passer.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Reims Lorient détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !