Pronostic Reims Lille : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Lille va chercher un résultat à Reims

Champion de Ligue 2 la saison dernière, Reims réalise une très belle année dans l'élite. Mais alors qu'ils étaient sur une excellente dynamique, les Champenois ont connu une grosse désillusion à Strasbourg mercredi (4-0). Alors qu'ils pouvaient potentiellement rejoindre la 4place avec l'ASSE, les Rémois ont craqué en Alsace. Ce revers ne doit pas faire oublier les bonnes dispositions entrevues ces derniers mois. Les hommes de Guion vont vouloir se rattraper à domicile face à Lille. Les Oudin, Zeneli, Chevalerin, montrent toutes leurs qualités dans le championnat, mais ils vont faire face à des Lillois excellents à l'extérieur.

Sur une série impressionnante de 7 victoires et 1 nul à l'extérieur en Ligue 1, Lille se déplace en Champagne avec pour ambition de s'imposer et de consolider sa 2place. La semaine passée, les hommes de Galtier ont montré toute leur détermination à Nantes, où menés 2-0 ils ont su renverser une situation très mal embarquée pour finalement s'imposer (2-3). De plus, avec Bamba, Ikoné ou Pépé, les attaques lilloises sont encore plus fulgurantes à l'extérieur quand les Lillois disposent d'espace. Pour ce match, nous voyons Lille en mesure de s'imposer à Reims, et d'ainsi enregistrer un 8e succès en 9 déplacements en championnat depuis décembre dernier.