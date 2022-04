Pronostic Reims Lille : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lille se relance à Reims

Calé dans le ventre mou de la Ligue 1, le Stade de Reims ne joue plus grand-chose en cette fin de saison. En effet, la formation champenoise occupe la 13e place avec 8 points d'avance sur la relégation et devrait logiquement se maintenir. Tenu en échec le week-end dernier sur la pelouse de Montpellier (0-0), le Stade de Reims espère rapidement retrouver les joies de la victoire. Avant cela, les hommes d'Oscar Garcia avaient perdu leurs deux matchs précédents face à Rennes (2-3) et surtout sur la pelouse de Troyes (1-0) qui lutte pour son maintien. Le club rémois n'a plus remporté le moindre match à domicile depuis début février et la réception de Bordeaux (5-0). Les Champenois possèdent une avance qui devrait cependant leur permettre de se maintenir dans l'élite du football français et de pouvoir aborder cette dernière ligne droite tranquillement. De son côté, le LOSC a connu une saison marquée par un 8de finale de la Ligue des Champions face à Chelsea, vainqueur en titre. Avant cela, les Lillois avaient remporté leur poule devant Salzbourg et le FC Séville. De retour parmi les premiers de L1 depuis son élimination de C1, les hommes de Gourvennec n'ont pas su enchaîner avec deux nuls consécutifs face à Bordeaux (0-0) et Angers (1-1) pour un revers concédé dans le derby du Nord face à Lens (2-1) le week-end dernier. Actuellement, le LOSC se retrouve en 9position avec 19 points d'avance sur le 1er relégable et 5 points sur le dernier strapontin qualificatif pour une place européenne. Les résultats des dernières semaines et le moins bien de son attaquant Jonathan David ont stoppé la progression lilloise. Cependant, en déplacement sur le terrain d'une formation rémoise qui ne joue plus rien, le LOSC semble en mesure de s'imposer et reprendre espoir dans la course à l'Europe. En effet, Lille est la 4meilleure équipe de L1 en déplacement, et a d'ailleurs remporté 3 de ses 4 derniers déplacements.