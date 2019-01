Pronostic Reims Lens : Analyse, prono et cotes du match de Coupe de France

1

Reims veut sabrer le champagne face à Lens !

Promu en Ligue 1 à l'intersaison, les Rémois réalisent une excellente première partie de saison. 9avec 26 points récoltés, les hommes de David Guion sont très difficiles à manœuvrer. Les Champenois possèdent d'ailleurs la troisième meilleure défense de Ligue 1 derrière le PSG et Montpellier. Au Stade Auguste-Delaune, Reims s'est fait seulement surprendre deux fois par Montpellier (3de Ligue 1) et face à Toulouse (1-0) dans un jour sans. Les protégés de Guion ont notamment réalisé de belles prestations face à l'OL (1-0), l'OM (0-0), Rennes (2-0) ou Monaco (1-0). Les Lensois avaient idéalement lancé leur saison mais ont connu plus de difficultés avant la trêve. Ces résultats en dents de scie ont permis le retour d'autres formations luttant également pour les places de barragistes et donc pour l'accession en Ligue 1. La bande à Philippe Montanier souffre en déplacement et n'a remporté que 2 victoires lors des 6 derniers matchs et cela face à des formations des échelons inférieurs (Versailles et Nogent-sur-Oise en coupe). L'objectif principal des Nordistes est la montée en Ligue 1, le coach lensois privilégiant le championnat à la coupe. Pour cette rencontre, nous voyons Reims s'imposer devant ses supporters.