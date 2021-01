Pronostic Reims Dijon : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Reims – Dijon : les deux équipes marquent

L'opposition entre le Stade de Reims et le Dijon Football Club concerne la lutte pour le maintien. Les deux formations ont mieux terminé l'année qu'elles ne l'avaient débuté. Les Rémois sortaient d'un exercice où ils avaient réussi à accrocher une place pour l'Europa League, mais ont rencontré de nombreuses difficultés lors des premiers mois. Les Champenois se sont repris dans la dernière ligne droite avec des succès sur Nantes (3-2) et Bordeaux (1-3) pour un nul au Stade Vélodrome face à l'Olympique de Marseille (1-1), trois matchs à buts. Ce bon passage a permis à la bande à David Guion de sortir de la zone rouge et de compter désormais 5 points d'avance sur les 3 formations relégables. Un succès face à Dijon, adversaire direct pour le maintien, offrirait de l'air aux Rémois. Cette semaine s'annonce importante dans l'optique du maintien puisque le Stade de Reims accueille coup sur coup, Dijon et Saint-Etienne.

De son côté, Dijon fait toujours partie des équipes dans la zone rouge mais a montré de meilleures choses en fin d'année. En effet, les Bourguignons ont certes perdu face à Monaco et Lille, mais ont pris des points contre Nice, Saint-Etienne, Nantes et Nîmes. Les Dijonnais ont signé une précieuse victoire lors de la dernière journée en s'imposant aux Costières face à Nîmes (1-3), à qui ils ont laissé la place de lanterne rouge. L'arrivée de David Linarès à la tête du DFCO a été bénéfique. Le club bourguignon veut confirmer son succès obtenu dans le Gard lors de ce déplacement en Champagne. Pour cette rencontre, les deux équipes marquer comme lors des 4 derniers matchs de Reims.