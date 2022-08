Pronostic Reims Clermont : Analyse, Cotes et prono du match de Ligue 1

Peu de buts entre Reims et Clermont

La saison dernière, le Stade de Reims a pris place à la 12place du classement au terme d'une saison avec assez peu de relief. La principale satisfaction de l'an dernier était sans doute l'éclosion au haut niveau de la pépite Hugo Ekitike qui s'est illustré en inscrivant la bagatelle de 10 buts en 24 rencontres. Malheureusement pour les Champenois, ils n'ont pas été en mesure de pouvoir conserver leur pépite qui a cédé aux appels du pied du PSG et qui laisse donc un secteur offensif en reconstruction et assez démuni en terme de talent. Cela s'est d'ailleurs vu la semaine dernière sur le terrain de l'OM lors d'une rencontre où les Rémois ont été assez largement dominé au Vélodrome (4-1).

Le Clermont Foot, de son côté, n'entame que la 2saison de son histoire au plus au niveau du football hexagonal. Pour sa première dans l'élite, il a souffert en ne prenant que la 17place du classement avec un bilan de 36 points pris en 38 rencontres, soit 4 de plus que le premier relégué. Et tout comme son adversaire du jour, le club auvergnat n'a pas pu retenir son meilleur buteur, Mohamed Bayo, auteur de 14 buts sur l'ensemble de la saison, qui a décidé de rejoindre le LOSC à l'intersaison. Surclassés par le PSG la semaine dernière (0-5), les hommes de Pascal Gastien devraient certainement tenter de resserrer les boulons ce dimanche. Et, entre deux équipes qui peinent à remplacer leur meilleur buteur respectif, cette rencontre pourrait être assez fermée.