Pronostic Reims Brest : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Reims et Brest dos à dos !

Ce samedi, le Stade de Reims reçoit le Stade Brestois dans le cadre de la 28journée de Ligue 1. Les Champenois font partie d’un groupe d’équipe qui n’a plus grand-chose à jouer en cette fin de saison. Quasiment assurés du maintien, Reims semble trop loin pour pouvoir lutter pour l’Europe. Les hommes de David Guion s’appuient sur la meilleure défense du championnat pour accrocher des résultats. En effet, Abdelhamid et ses coéquipiers n’ont encaissé que 21 buts lors des 28 premières journées. Les Rémois pêchent par contre offensivement et n’ont inscrit que 25 buts (19e attaque de L1). Les protégés de David Guion restent sur deux matchs nuls consécutifs face à Saint-Etienne et Monaco (1-1 à chaque fois).chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De leur côté, les Bretons sont en quatorzième position avec 34 points. Les hommes de Dall’Oglio possèdent 7 points d’avance sur Nîmes, 18e, et vont tout faire pour se maintenir sans passer par les barrages. La défaite du week-end dernier face à Angers a mis un coup d’arrêt à une très bonne année 2020 des Bretons qui n’avaient perdu jusqu’alors que contre Dijon. En déplacement, Brest est cependant nettement moins à l’aise et n’a pris que 10 points. Pour ce match entre deux équipes solides et qui font beaucoup de nuls (11 pour Reims soit le plus grand totale en L1 et 10 pour Brest), nous ne voyons pas de vainqueur.- Vous obtenez un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€avecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecqui vous offre 120€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavecUn 1er pari remboursé de 100€ + 20€ EN EXCLU avecavecRetrouvez le Pronostic Reims Brest encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les côtes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !