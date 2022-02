Pronostic Reims Brest : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Brest fait un coup à Reims

Le Stade de Reims se trouve en 14position du classement avec 6 points d’avance sur le premier relégable, l’AS Saint-Etienne. Dans une lutte pour le maintien qui s’annonce acharnée, le club champenois n’est pas sauvé et doit rapidement prendre des points. 1Les hommes d’Oscar Garcia ont vécu un très bon passage en fin d’année 2021 qui leur avait permis de prendre quelques longueurs d’avance sur la zone rouge. Les résultats des dernières semaines sont plus compliqués avec des revers face à Metz (0-1), le Paris Saint-Germain (4-0) et le week-end dernier à Nantes (1-0). Entretemps, les Rémois avaient surclassé des Girondins de Bordeaux en crise (5-0) au stade-Auguste Delaune. Lors de la dernière journée, Reims s’est rapidement retrouvé en infériorité numérique avec l’expulsion d’Abdelhamid. L’absence du capitaine champenois sera préjudiciable pour la réception de Brest.enchezavec le code SOFOOT⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le stade Brestois a réalisé une très belle série de victoires au cœur de l’automne qui lui a permis de remonter au classement. 12avec 4 points d'avance sur Reims, les Bretons connaissent une période moins fructueuse ces dernières semaines, mais réussissent quelques coups qui devraient leur assurer leur survie en Ligue 1. En effet, lors des 5 dernières journées de Ligue 1, les hommes de Michel der Zakarian ont perdu contre Nice, le Paris Saint-Germain et Rennes mais ont fait le taf à domicile face à Lille (2-0) et contre Troyes (5-1). Lors de la dernière journée disputée dans des conditions dantesques en raison d’un vent violent, les Bretons ont explosé l’ESTAC (5-1) avec un doublé de la recrue Satriano arrivé de l’Inter. De plus, Honorat (doublé) est certainement l’un des joueurs les plus sous-cotés du championnat, malgré son excellente saison. En forme, Brest a les armes pour ramener un résultat de Reims et conforter ainsi sa place dans l’élite.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Reims Brest encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !