Pronostic Reims Bordeaux : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

La Champagne et Reims secoués par un bon Bordeaux !

Le Stade de Reims occupe la 7place de Ligue 1 et reçoit les Girondins de Bordeaux dans le cadre la 15journée de championnat. Les hommes de David Guion restent sur deux nuls face à Angers (0-0) et Metz (1-1). Ces prestations moins abouties confirment le revers concédé à Nice, une équipe qui gagne peu en ce moment (2-0). Les Champenois se reposent sur une tactique défensive qui marche plutôt bien face aux grosses cylindrées (victoire à Paris et Marseille notamment) mais moins face aux autres équipes. A domicile, Reims n’a perdu qu’une seule rencontre cette saison face à Dijon (1-2) mais n'en a gagné que 2 (pour 4 nuls). Meilleure défense de Ligue 1, Reims affronte une équipe en forme, les Girondins de Bordeaux.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Décevants la saison dernière, les hommes de Paulo Sousa se montrent nettement plus convaincants en ce moment. Quatrièmes de Ligue 1, les Bordelais pratiquent un jeu agréable et possèdent un collectif intéressant. Les De Préville, Briand et Hwang se succèdent à la finition des opportunités girondines. Les partenaires de Koscielny ont réussi un bon parcours en déplacement, ne s’inclinant qu’à deux reprises face à des formations très solides à la miason, Lille et Angers. Les Bordelais se sont imposés à Dijon, Amiens et Toulouse, et ont pris un point à Lyon et Nice. Pour ce match, nous voyons un bon Bordeaux accrocher au moins un nul à Reims.- Vous avez le droit à un 1pari de 120€ remboursé en pari gratuit- Misez par exemple votre 1pari de 120€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 120€ sous la forme d’un pari gratuitavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavecavecRetrouvez le Pronostic Reims Bordeaux détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !