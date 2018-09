Pronostic Reims Bordeaux : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

1

Bordeaux dans un temps fort avant d'aller à Reims

Mercredi soir, Reims s'est incliné logiquement au Parc des Princes face au PSG (4-1). Si le résultat est normal au regard de la différence de niveau entre les deux formations, David Guion était déçu du comportement des siens. Auteur d'une excellente saison en Ligue 2 l'an passé, les Champenois ont du mal à franchir le cap nécessaire dans l'élite. Les deux victoires heureuses des deux premières journées ont masqué les carences de cette équipe. Depuis, les Rémois n'ont plus gagné et restent sur 3 défaites et 2 nuls. La formation de David Guion possède également l'une des plus mauvaises attaques de Ligue 1 avec seulement 4 buts marqués.Les Bordelais font partie des heureux gagnants de cette semaine chargée. Victorieux à Guingamp dimanche (3-1), les Girondins ont dominé Lille mercredi (1-0) grâce à un grand Costil. Les hommes de Ricardo sont désormais dans la première partie de tableau et comptent profiter de ce déplacement en Champagne pour continuer cette belle série. Les Bordelais possèdent un potentiel offensif intéressant avec Cornelius, Briand, Kalu, Karamoh et Kamano. Contre Lille, la défense girondine n'a pas pris de but, ce qu'elle doit en grande partie aux nombreuses parades de son gardien de but. Les rencontres des Grenats en déplacement offrent en général plusieurs buts. Face à une équipe rémoise dans le dur, nous voyons les Bordelais décrocher au moins un nul dans une rencontre avec plus d'un but.