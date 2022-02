Pronostic Reims Bordeaux : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Bordeaux ramène un résultat de Reims

Quatorzième de Ligue 1, le Stade de Reims serait inspiré de prendre des points dans les semaines à venir. Actuellement, le club champenois compte 5 points d'avance sur le premier relégable, Metz. Les dernières journées ont vu les relégables se réveiller et décrocher des succès au contraire d'une formation rémoise pas au mieux. En 2022, les hommes d'Oscar Garcia n'ont toujours pas remporté la moindre rencontre puisqu'ils ont seulement pris un point à Clermont (0-0) alors qu'ils ont évolué en supériorité numérique quasiment tout le match. Ensuite, les Rémois ont subi une nouvelle déconvenue face à un adversaire direct pour le maintien en s'inclinant à domicile face Metz (0-1). Lors de la dernière journée de L1, Reims a montré un très bon visage pendant 40 minutes au Parc des Princes avant d'imploser en seconde période (4-0). La mauvaise passe rémoise s'est confirmée le week-end dernier avec une élimination en Coupe de France, à domicile, face à une formation bastiaise qui évolue en Ligue 2. De son côté, Bordeaux n'a pas débuté la saison dans les conditions idéales. En effet, le club a été menacé de liquidation judiciaire et a été sauvé par Gérard Lopez. Les résultats sportifs de la première partie de saison ont été décevants, puisque les Girondins ont fini dans la zone rouge. En revanche, les Bordelais ont réalisé une très bonne opération lors de la dernière journée en s'imposant face à Strasbourg (4-3) au terme d'une rencontre spectaculaire, marquée par le talent d'Hwang (auteur d'un triplé). Avec 9 buts, le Sud-Coréen devance la belle trouvaille Ellis (8 buts) au classement des buteurs du club. Les Girondins ne sont plus relégables à l'orée de cette journée. Lors de la trêve hivernale, les Girondins ont recruté des joueurs d'expérience comme Marcelo ou Guivalogui, et des éléments prometteurs avec Ignatenko et Ahmedhodzic. Boosté par son succès face à Strasbourg et par un recrutement ambitieux, Bordeaux semble en mesure de ramener au moins un point de ce déplacement à Reims.