Pronostic Reims Bordeaux : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Pas de vainqueur entre Reims et Bordeaux

Cette affiche entre Reims et Bordeaux met aux prises deux formations qui devraient selon toute vraisemblance se maintenir. Avec seulement deux points d'avance sur le FC Nantes, Rémois et Bordelais pourraient être dépassés par les Canaris. En revanche, d'autres formations sont moins bien placées et hormis une accumulation de faits improbables pourrait empêcher Reims et Bordeaux de se maintenir, étant donné que Strasbourg et Lorient se jouent ce dimanche. Le club champenois est à quelques heures de tourner une page glorieuse avec David Guion. En effet, le technicien rémois, artisan de la montée en Ligue 1 et de la campagne d'Europa League de la saison passée, a décidé de quitter le club. Pour le remplacer, Reims a fait appel à Oscar Garcia, passé par l'AS Saint Etienne. Formation habituellement très solide, le Stade reste sur deux revers face à des équipes se trouvant sur le podium, Monaco (0-1) et le PSG (0-4). Face au club de la capitale, les Rémois se sont rapidement retrouvés en infériorité numérique et n'ont pas pu défendre pleinement leurs chances. Avant ces 2 rencontres difficiles, Reims n'avait perdu qu'1 fois en 11 journées. De son côté, Bordeaux a fait un grand pas vers le maintien en s'imposant largement face à Lens le week-end dernier (0-3). Dominés par le club nordiste, les Girondins se sont montrés impressionnants d'efficacité. Ce second succès consécutif à domicile après celui obtenu face à Rennes a permis aux hommes de Gasset de se sortir d'une situation très compliquée. En effet, depuis quelques mois, les Bordelais n'étaient l'ombre d'eux-mêmes, alignant les défaites. Dans cette opposition de formations qui comptent le même nombre de points, un match nul arrangerait les 2 équipes qui devraient se maintenir en partageant les points. Comme lors des 8 des 13 derniers matchs des Rémois, on pourrait voir un nul sur cette rencontre.