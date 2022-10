Pronostic Reims Auxerre : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Un Reims – Auxerre cadenassé

Profitez d'un 1er pari remboursé de 150€

Si vous souhaitez parier sur ce Reims - Auxerre chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Reims et Auxerre font partie d’un lot d’équipes en difficulté en Ligue 1 qui n’ont pas hésité à remercier leur coach. En effet, la formation champenoise s’est séparée d’Oscar Garcia suite aux résultats décevants du début de saison. Actuellement, le stade de Reims se trouve en 15position avec 9 points, soit le même total que son adversaire du jour, et une unité d’avance sur la relégation. Le problème du club rémois est qu’il accumule les matchs nuls depuis l’entame du championnat. Avec 6 nuls en 11 journées, Reims est actuellement la formation en tête dans ce domaine. Malheureusement, partager les points ne permet pas d’avancer rapidement. De plus, le club rémois ne s’est imposé qu’une seule fois sur la pelouse d’Angers (2-4). Lors des 3 dernières journées de Ligue 1, Reims a signé 3 matchs nuls face à Troyes, le Paris Saint-Germain et le week-end dernier contre Lorient. Ces performances sont honorables car le PSG et Lorient sont les 2 premiers du championnat. Face aux Merlus, les Rémois ont obtenu ce point en infériorité numérique car Lopy a été expulsé dès le retour des vestiaires. Contre Paris, c'était l'inverse. Au niveau de l’effectif, le poids offensif repose quasi essentiellement sur les épaules du jeune Balogun, prêté par Arsenal.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Auxerre a également viré son coach, Jean-Marc Furlan, pour un manque de résultats mais aussi pour son pétage de plombs à Clermont. Son successeur devrait être selon toute vraisemblance, Christophe Pélissier. Le club bourguignon vient de signer 7 rencontres sans la moindre victoire mais s’accroche comme elle l’a récemment montré à l’Abbé-Deschamps en obtenant deux matchs nuls face à Brest (1-1) et Nice (1-1) alors qu’il était mené au score. Grâce à ses prestations de début de saison, Auxerre n’est pas tombé dans la zone de relégation mais s’en rapproche dangereusement. Pour cette affiche entre formatons en difficulté, notamment offensivement (11 buts marqués en 11 matchs pour l'AJA, 12 pour Reims), et qui viennent de changer récemment d'entraîneur on pourrait voir un match verrouillé avec moins de 3 buts dans la rencontre.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 150€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 150€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Vous pouvez récupérer ensuite jusqu'à 100€ supplémentaires en Cash Back pendant les 2 périodes de 30 jours suivant votre inscription.avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecdès la fin du matchavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecRetrouvez le Pronostic Reims Auxerre détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !