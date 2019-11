Pronostic Reims Angers : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Un match fermé entre Reims et Angers

L'opposition entre Reims et Angers met aux prises le 7e face au second de Ligue 1. Au départ, peu d'observateurs auraient misé sur un tel classement des 2 équipes. D'une part, car Reims avait perdu l'effet de surprise de la saison passée et d'autre part, car Angers a perdu des joueurs majeurs à l'intersaison (Tait à Rennes et Reine-Adélaïde à Lyon). En Ligue 1, les Rémois se sont inclinés le week-end dernier sur le terrain de Nice et ont perdu quelques places. Les hommes de David Guion ont payé cash l'exclusion de Doumbia. Les Champenois, comme l'an passé, s'appuient sur la meilleure défense du championnat pour accrocher des résultats. De son côté, Angers réussit un très bon début de saison, grâce à d'excellentes prestations à domicile. La victoire acquise face à Strasbourg le week-end dernier (1-0) a relancé les Angevins qui restaient sur 5 matchs sans victoire. En déplacement, les hommes de Stéphane Moulin connaissent de grosses difficultés et n'ont remporté qu'un seul match à Toulouse. Cette rencontre s'annonce serrée et peu de buts sont à prévoir.