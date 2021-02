Pronostic Reims Angers : Analyse, cotes et prono de Ligue 1

Un Reims – Angers cadenassé

Le Stade de Reims sort de deux très bonnes saisons et s’était qualifié pour les barrages de l’Europa League. Les Champenois ont connu un début d’exercice compliqué mais se sont bien repris lors des dernières semaines. Les hommes de David Guion occupent actuellement la 12place du classement avec 9 points d’avance sur le premier relégable, Lorient. Cette avance est en grande partie le résultat de l’excellente dynamique actuelle des Rémois. En effet, lors des 8 dernières journées disputées, Reims ne s’est incliné qu’une seule fois, sur le terrain de Lille (2-1) et lors de la dernière minute du match. Avec 3 victoires lors des 4 dernières journées, le club champenois a retrouvé de son allant. Très solide lors des deux derniers matchs, Reims s’est imposé face à Brest (1-0) et Strasbourg (0-1) avec des prestations dignes des saisons précédentes, costaud derrière et efficace en attaque.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le SCO d’Angers a mis fin à trois revers de rang en s’imposant à domicile face à la lanterne rouge nîmoise (1-3). Les hommes de Stéphane Moulin n’avaient pas été vernis lors des deux défaites précédentes face au PSG (0-1) et surtout au Matmut Atlantique de Bordeaux (2-1), où les attaquants angevins ont raté de nombreuses opportunités. Huitième de Ligue 1, Angers ne compte que trois points de retard sur les places européennes. Le match aller entre Reims et Angers s’était terminé sur une courte victoire des hommes de Stéphane Moulin (1-0). Cette manche retour devrait également se jouer sur des détails, et on devrait également voir peu de buts dans la rencontre.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 120€ sur ce pari et gagnez(174€ du pari + 120€ de bonus).- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 120€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecavecavecavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavec, sponsor d’ArsenalavecavecRetrouvez le Pronostic Reims Angers détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !