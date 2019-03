Pronostic Reims Amiens : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Reims rêve de retrouver l’Europe et doit battre Amiens

Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez ParionsSport

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Reims - Amiens :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Champion de Ligue 2 l’an passé, le Stade de Reims réalise une excellente saison en Ligue 1, au point de frapper aux portes de l’Europe. Une victoire face à Amiens et un nul dans le choc OM-Sainté pourraient même leur permettre de prendre la 4e place ce week-end. Le coach David Guion a su parfaitement aborder la première partie de saison. Conscient de la difficulté du championnat, il a tout d’abord misé sur un bloc défensif performant pour obtenir des résultats. Le club champenois possède actuellement la 3e meilleure défense de Ligue 1. Depuis que le maintien est assuré, Reims reproduit le jeu offensif proposé lors du sacre en Ligue 2. La performance de la semaine passée à Montpellier est significative avec un succès 4-2 chez l'une des défenses les plus solides de France. Le symbole de cet allant offensif est Rémi Oudin, auteur de 7 réalisations lors des 9 derniers matchs.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Amiens a obtenu un précieux succès face à Nice qui a permis aux hommes de Pélissier de sortir de la zone rouge. Cette victoire et celle obtenue face à Caen (un concurrent direct), ont fait le plus grand bien aux Picards. Cependant, la formation amiénoise présente le pire bilan des formations de Ligue 1 en déplacement avec seulement 8 points récoltés. A contrario, dans son stade, Reims est très performant, restant même sur 6 matchs sans défaite. Pour ce match, nous voyons des Rémois inarrêtables confirmer et s’imposer face à des Amiénois dans le dur à l’extérieur.- Vous avez le droit à un remboursement de 100€ EN ARGENT RÉEL sur votre 1pari (80% de la mise)- Misez votre premier pari de 125€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes remboursé de 100€ EN CASHavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Reims Amiens encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !