Pronostic Red Star Monaco : Analyse, cotes et prono du match de Coupe de France

Le Red Star a connu de belles heures mais se retrouve désormais en National. Actuellement, les protégés d'Habib Beye pointent en 12position avec 4 points d'avance sur le premier relégable, Chambly. Les deux dernières victoires obtenues face à Bourg en Bresse (2-1) et Sedan (3-1) ont permis aux Franciliens de ne pas tomber dans la zone de relégation. Face aux Ardennais, le buteur sénégalais Pape Meissa Ba s'est mis en évidence avec un triplé, ce qui porte son total à 8 réalisations. L'an passé, le Red Star s'était montré intéressant en Coupe de France en sortant Lens. Cette saison, il a fait tomber lors des tours précédents Esquelbecq (1-3) et le Gazelec Ajaccio (1-2), deux clubs amateurs.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Monaco a montré qu'il disposait de l'esprit Coupe en atteignant la finale de la dernière édition face au Paris Saint-Germain. De plus, l'ASM vient de se qualifier brillamment pour les 8de finale de l'Europa League en remportant son groupe devant la Real Sociedad et le PSV Eindhoven. En revanche, les Monégasques cherchent toujours leur rythme de croisière en Ligue 1 où ils occupent seulement la 8place du classement avec 5 points de retard sur le podium. En regain de forme, les Monégasques s'étaient successivement imposés face à Angers (1-3) et Metz (4-0) au terme de prestations maitrisées. Cependant, le week-end dernier, les hommes de Kovac se sont inclinés au Parc des Princes face aux coups de boutoirs de leur ancien coéquipier, Kylian Mbappé (2-0) malgré un bon match. Avec son large effectif, Monaco devrait se sortir du piège Red Star et se qualifier pour les 16de finale de la Coupe de France.