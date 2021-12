Pronostic Real Sociedad Real Madrid : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Le Real Madrid enchaîne face à la Real Sociedad

A l'instar de l'an passé, la Real Sociedad a débuté sur les chapeaux de roue la saison pour prendre rapidement les commandes de la Liga. Cependant, les Basques sont en train de coincer comme le montrent les derniers résultats. En effet, lors des 6 dernières journées, le club de San Sebastian ne s'est imposé qu'à deux reprises face au Celta Vigo et contre Osasuna. Tenus en échec par l'Athletic Bilbao, l'Atlético et Valence, les hommes d'Alguacil se sont fait même surprendre sur la pelouse de l'Espanyol Barcelone le week-end dernier. Ce revers a fait reculer le club basque en 3position, avec 4 points de retard sur le leader madrilène. En plus de ses mauvais résultats en Liga, la Real Sociedad, battue à Monaco lors de la dernière journée de C3 (2-1) devra jouer sa qualification pour le prochain tour d'Europa League face au PSV Eindhoven lors jeudi prochain.

De son côté, le Real Madrid revit sous les ordres de Carlo Ancelotti. En effet, les Merengues sont déjà assurés de participer aux 8e de finale de la Ligue des Champions, avec un dernier match face à l'Inter à disputer mardi pour connaître le vainqueur de la poule. En Liga, la Maison Blanche a pris les commandes avec 7 points d'avance sur un duo composé de l'Atlético Madrid et de la Real Sociedad. En pleine forme, les Madrilènes viennent de remporter leurs 5 derniers matchs : d'abord face à Elche (1-2), le Rayo Vallecano (2-1), Grenade (1-4) et contre le FC Séville le week-end dernier (2-1). Rapidement menés contre les Andalous, le Real s'en est remis à son duo Benzema – Vinicius Junior, qui tourne à plein régime cette saison. En effet, les deux hommes sont en tête du classement des meilleurs buteurs de la Liga avec 12 buts pour le Français et 9 pour le Brésilien. En milieu de semaine, les Madrilènes ont dominé l'Athletic Bilbao (1-0) en match en retard avec un but de l'inévitable Benzema. Efficace lors de ces dernières sorties, le Real Madrid pourrait encore éloigner un adversaire pour le titre en disposant d'une Real Sociedad en perte de vitesse.