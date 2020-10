Pronostic Real Sociedad Naples : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa

Des buts de chaque côté entre la Real Sociedad et Naples

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 120€ chez Unibet

non pas 100€ mais bien 120€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Real Sociedad - Napoli :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Les Espagnols de la Real Sociedad ont réalisé une saison dernière intéressante, terminée à la 6e place, qualificative pour l’Europa League, malgré une reprise post-confinement difficile. Pour leur entrée en lice en C3, les Basques ont connu une première rencontre difficile face aux Croates de Rijeka. La Real a tout de même réussi à s’imposer au bout du temps additionnel en Croatie grâce à son très jeune attaquant Bautista Orgilles Jon (0-1). En Liga, les hommes d’Alguacil ont très bien débuté et occupent la tête du classement après 7 journées. Les Basques ont pourtant connu un début laborieux avec 1 victoire, 1 défaite et 2 nuls lors des 4 premières journées. Mais depuis la défaite concédée à domicile face à Valence, la Real Sociedad a signé trois larges succès face à Getafe (3-0), le Betis (0-3) et Huesca (4-1). Portu et Oyarzabal se distinguent sur le front de l’attaque espagnole avec 4 réalisations chacun.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le Napoli a vécu une première partie de saison dernière compliquée. L’arrivée de Gennaro Gattuso a métamorphosé le club italien qui a même réussi à s’imposer en Coupe d’Italie face à la Juventus. Ce succès a permis aux partenaires d’Insigne de se qualifier en Europa League. Pour leur premier match, les Italiens se sont fait surprendre au San Paolo face par le club néerlandais de l’AZ Alkmaar (0-1) et ils vont devoir absolument réagir ce jeudi soir s'ils veulent se qualifier. En Serie A, le Napoli a disputé 5 rencontres pour un bilan de 4 victoires et une défaite, concédée sur tapis vert face à la Juventus. Malmené à Benevento le week-end dernier, le Napoli a renversé le match lors de la dernière demi-heure d'un match à buts (victoire 2-1). Gattuso peut également compter sur de nombreuses armes offensives avec les Osimhen, Insigne, Mertens ou Lozano. Cette rencontre s’annonce ouverte entre deux formations tournées vers l’offensive, et on devrait voir par conséquent des buts de chaque côté.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecRetrouvez le Pronostic Real Sociedad Naples détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !