Pronostic Real Sociedad Monaco : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa

Un Real Sociedad – Monaco avec des buts de chaque côté

Le groupe B de l’Europa League est très homogène puisque l’on retrouve la Real Sociedad, le PSV Eindhoven, l’AS Monaco et le Sturm Graz. La formation basque a lancé sa campagne européenne aux Pays-Bas en obtenant le point du nul au terme d’une rencontre spectaculaire face au PSV (2-2). Le club de San Sebastian sort d’une excellente saison où il a décroché la 5place de Liga derrière les 4 gros que sont l’Atletico, le Real, le FC Barcelone et le FC Séville. En Europa League en revanche, la formation basque s’était arrêtée dès les 16e de finale face à Manchester United. Cette saison, la Real est repartie sur de meilleures bases avec la 2e place du classement du championnat espagnol derrière le Real Madrid. Les hommes d’Alguacil n’ont perdu qu’un match lors de la 1journée face au FC Barcelone. Depuis, la Sociedad est invaincue avec 5 victoires et un nul en Liga, mais aussi un bon nul dans cette C3 obtenu chez le PSV Eindhoven (2-2). Le capitaine Oyarzabal est dans une forme exceptionnelle avec 5 buts inscrits en Liga.chez⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, l’AS Monaco sort d’une saison très intéressante sous les ordres de Niko Kovac. Le club du Rocher a fini en troisième place après avoir réalisé une dernière ligne droite de feu. Qualifié pour les barrages de la C1, la formation monégasque s’est inclinée lors du dernier tour face au Shakhtar Donetsk. En Ligue 1, les protégés de Kovac ont vécu une mise en route laborieuse mais semblent progressivement retrouver leur marque. En effet, Monaco reste sur trois résultats intéressants avec un nul dans le derby disputé à Nice (2-2) et des succès face à Saint-Etienne (3-1) et Clermont (1-3). Lors de ces rencontres, les Ben Yedder, Golovin, Volland ou Diop sont montés en puissance. Pour son premier match d’Europa League, l’ASM s’est logiquement imposé face aux Autrichiens de Sturm Graz (1-0). Les Monégasques veulent bonifier ce succès en obtenant un résultat en Espagne. Cette opposition entre deux formations joueuses devrait nous offrir une rencontre agréable avec des buts de chaque côté.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 150€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 150€ vous sont remboursés en paris gratuits- Et même sans déposer, vous avez le droit à 10€ de pari gratuit !!!- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 150€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 150€ vous sont remboursés en paris gratuits- Et même sans déposer, vous avez le droit à 10€ de pari gratuit !!!avecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10FREE"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Real Sociedad Monaco détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !