Pronostic Real Sociedad Espanyol Barcelone : Analyse, prono et cotes du match de Liga

Pas de vainqueur entre la Real Sociedad et l’Espanyol Barcelone

La Real Sociedad accueille l'Espanyol Barcelone dans le cadre de la 33e journée de la Liga. Ces deux institutions du foot espagnol connaissent une reprise compliquée. Le club basque de la Sociedad avait pourtant réussi une première partie intéressante qui lui avait permis de prétendre aux places qualificatives pour la C1. Emmenée par Odegaard et Januzaj, la Real semblait pouvoir concurrencer le FC Séville. Mais depuis la reprise, le bilan est affligeant pour les hommes d'Alguacil avec 4 défaites et 1 nul. Les Basques affichent désormais un retard de 10 points sur le quatrième, le FC Séville.

De son côté, l'Espanyol lutte pour son maintien. Le club barcelonais occupe la place de lanterne rouge du championnat espagnol. Les Catalans comptent déjà 10 points de retard sur le premier non relégable, le Celta Vigo. Battus dernièrement par Levante, le Betis et le Real à la suite, les hommes de Rufete jouent certainement une de leurs dernières cartes dans le cadre du maintien. Entre deux formations en difficulté depuis la reprise, nous voyons la rencontre entre la Sociedad et l'Espanyol se terminer sur un score de parité.