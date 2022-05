Pronostic Real Sociedad Cadiz : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Cadix ne lâche rien face à la Real Sociedad

La Real Sociedad se trouve actuellement en 6position avec 3 points d’avance sur Villarreal (7). Les Basques sont bien placés pour décrocher un ticket européen mais ont peiné lors des derniers journées. En effet, la Real a signé des nuls contre le Betis (0-0) et le Rayo Vallecano (1-1), pour des revers face au FC Barcelone (0-1) et le week-end dernier sur la pelouse de Levante (2-1). Face à la lanterne rouge, David Silva avait permis d’égaliser avant que Melero ne scelle le score pour Levante lors des arrêts de jeu. Depuis le retour de Cadix en Liga, le club de San Sebastian a remporté toutes les confrontations entre les deux formations. Au niveau de l’effectif, la Sociedad a des absences notables puisque son meilleur joueur Oyarzabal est blessé, tandis que le défenseur français Le Normand manquera ce rendez-vous pour une accumulation de cartons.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Cadix est pleinement engagé dans la lutte pour le maintien. Pas au mieux lors de la première partie de saison, le club andalou réussit une dernière ligne droite plus convaincante qui lui a permis de prendre 3 points d’avance sur la zone rouge. Cadix est loin d’être sauvé car il reste 3 journées à disputer mais l’état d’esprit général est encourageant. La formation andalouse se montre notamment très intéressante en déplacement où elle n’a perdu qu’une seule fois lors des 4 derniers déplacements, face à l’Atletico Madrid. Lors de cette bonne dynamique, Cadix s’est notamment imposé au Camp Nou face au FC Barcelone (1-0). Retombé dans la zone de relégation après le succès de Grenade ce week-end, le club andalou s’est repris en surclassant Elche (3-0) et est désormais 17. En forme lors des dernières semaines, Cadix pourrait surprendre une formation de la Real Sociedad loin d’être au top de sa forme lors des dernières journées.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASHavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Real Sociedad Cadix encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !