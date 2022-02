Pronostic Real Sociedad Betis Séville : Analyse, cotes et prono du 1/4 de finale de la Coupe du Roi

1/4 de finale indécis entre la Real Sociedad et le Bétis Séville

Vainqueur de la coupe du Roi 2020 (dont la finale s'est disputée en 2021), la Real Sociedad se reverrait bien mettre le couvert. D'autant que les Basques ne sont plus que 6en Liga après avoir fait la course en tête en début de saison. La Real Sociedad a cependant bien démarré l'année 2022. Toujours invaincu cette année, la Real a fait 2 nuls et 1 défaite sur ses 3 journées de Liga de 2022, et a passé 2 tours de Coupe du Roi, dont le dernier en battant à domicile l'Atlético Madrid (2-0). Pas une mince affaire.

De son côté, le Bétis fait pour l'instant une saison encore meilleure que la Real Sociedad. Surprenant 3de Liga, le club de Nabil Fekir est donc également au rendez-vous de ces 1/4 de finale de Coupe du Roi. Depuis sa dernière défaite en date, concédée le 2 janvier en Liga face au Celta Vigo, le Bétis Séville a remporté 4 de ses 5 derniers matchs avec notamment à la clef un 1/8gagné dans des conditions houleuses face au FC Séville, et deux grosses dernières victoires en Liga (4-0 face à Alaves et 4-1 sur la pelouse de l'Espanyol Barcelone). Pour cette affiche, on pourrait voir un match serré entre deux formations assez proches et qui sont sur une bonne série d'invincibilité. Le match nul au bout des 90 minutes, et donc un match allant en prolongations, est possible et offre une grosse cote.